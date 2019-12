Pan de Lima atualiza medalhas; Brasil mantém campanha recorde

Rio de Janeiro – Após um longo e completo processo de análise dos casos de doping descobertos nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, o Comitê Executivo do Panam Sports aprovou as decisões e desqualificações propostas pela Comissão Disciplinar, levando a uma série de mudanças no Quadro de Medalhas da competição, realizada em julho e agosto. As decisões foram tomadas durante reunião do Comitê Executivo em Fort Lauderdale, Estados Unidos.

O Brasil perdeu o ouro conquistado pela judoca Rafaela Silva, a prata de Andressa de Morais no lançamento de disco e o bronze da equipe de ciclismo, por causa do doping de Kacio Freitas.

Por outro lado, a delegação brasileira herdou uma medalha. Fernanda Martins pulou do bronze para prata no arremesso do disco.

No fim das contas, o Brasil perdeu um ouro e dois bronzes. Com esse desempenho, o Time Brasil segue no segundo lugar geral e ainda mantém o recorde de medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos.

A Argentina passou do sexto para o quinto lugar na classificação geral, enquanto o país anfitrião, o Peru, também se beneficiou dessas mudanças, acrescentando dois bronzes ao seu surpreendente total de 41 medalhas para alcançar seu histórico nono lugar.