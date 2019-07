PAN-AMERICANO  | Ginástica rítmica entra no tablado

Com um grupo bastante renovado, a seleção brasileira de conjunto de Ginástica Rítmica foi definida para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Lima. A treinadora e coordenadora de Seleções da CBG (Confederação Brasileira de Ginástica), Camila Ferezin, selecionou as ginastas Deborah Medrado, Camila Rossi, Nicole Pircio, Vitória Guerra e Beatriz Linhares. No Individual, já estavam selecionadas Natália Gaudio e Bárbara Domingos. O embarque da equipe será neste sábado (27).

Para a equipe do Conjunto, o Pan de Lima terá uma importância especial. As brasileiras tentarão manter a hegemonia continental do País nos Jogos. Desde Winnipeg-1999, o Brasil faturou todas as medalhas de ouro da prova geral por equipe. No Canadá houve o primeiro ouro da Ginástica Rítmica brasileira. As disputas por medalhas começam no dia 2 de agosto.