Palmeiras estreia grama sintética contra o Mirassol neste domingo

São Paulo – Após ter que atuar fora de casa nas últimas partidas, e em algumas dos anos anteriores, o Palmeiras estreará seu o tapete do Allianz Parque neste domingo (16), às 16h, contra o Mirassol, um dos invictos do campeonato – ao lado do Novorizontino -, pela 6ª rodada do Paulistão.

Os jogadores do Verdão treinaram pela primeira vez no novo gramado, agora sintético, da arena na última quarta-feira (12), e ontem realizaram a primeira atividade aberta à imprensa. Durante ela, o atacante Luiz Adriano deixou o treino mais cedo, mas por “indisposição”, segundo o clube.

A preocupação era com uma possível lesão. Ele o principal jogador da equipe neste início de temporada e o gramado sintético carrega consigo a mística de que é responsável por mais lesões em relação à grama natural – o que não é comprovado cientificamente.

Para contar com o novo tapete, o Palmeiras investiu R$ 10 milhões, numa matemática em que levou em conta não deixar de contar com o fator casa em ocasiões nas quais sua arena receber eventos extraesportivos, como mega shows musicais, por exemplo – nas 29 vezes que precisou alugar outro estádio para atuar, desde 2015, o Verdão gastou cerca de R$ 11 milhões.

Em campo, a equipe palmeirense deverá ter novidades. A mais esperada delas é a estreia do lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña, que teve a documentação regularizada sexta-feira (14). Já outras três mudanças são certas entre os titulares: o lateral-direito Mayke, o volante Patrick de Paula e o atacante Gabriel Verón. Eles vão ocupar os lugares de Marcos Rocha e Ramires, machucados, e de Dudu, suspensos, respectivamente.