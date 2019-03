Pai e filho são absolvidos

No banco dos réus, pai e filho. O caso, o atentado à vida de Joares André Pagno, ocorrido no dia 22 de novembro de 2013 no Bairro Neva, em Cascavel. As acusações, tentativa de homicídio e participação no crime, respectivamente. O veredicto: absolvição.

Valdete Pereira da Silva e Charles Bronson Ferreira da Silva foram a júri popular nessa terça-feira em Cascavel. Eles contam que no dia do crime foram até a casa de um sobrinho da vítima, identificado como Mateus, tirar satisfações sobre um desentendimento que Charles tinha com ele.

Lá, teve início uma discussão entre Joares e Valdete, quando Valdete efetuou disparos contra Joares, que, mesmo ferido, conseguiu fugir.

O pedido de absolvição foi feito pelo Ministério Público que alegou que Valdete teria agido em legítima defesa e Charles não teria participado do crime.