Ossada Rio do Salto: Cabelos e roupas encontrados a 100 metros do local

Equipes do Corpo de Bombeiros de Cascavel e Pato Branco (com o auxílio do cão), perícia e policiais da Delegacia de Homicídios de Cascavel estiveram durante a tarde desta segunda-feira (23) novamente no local onde uma ossada foi encontrada, no Distrito de Rio do Salto, interior de Cascavel.

Durante as buscas, eles encontraram cabelos, roupas e mais pedaços de ossos a cerca de 100 metros do local em que a ossada estava na última quinta-feira (19).

Extraoficialmente, aumentaram as suspeitas de que os restos mortais sejam mesmo de Oracilda Aparecida Rodrigues, de 28 anos, vítima que já vinha sendo investigada pela Delegacia de Homicídios.

A reportagem tentou falar com alguém da Delegacia, mas não houve retorno.

O caso

Embora tenha desaparecido há meses, a morte de Oracilda Aparecida Rodrigues, 28 anos, passou a ser investigada pela Delegacia de Homicídios desde a última quinta-feira (19), quando a ossada foi encontrada.

Ela foi vista pela última vez em abril de 2018, em Cascavel.

A informação de que uma ossada estava em uma propriedade rural chegou à Polícia Civil depois de o suspeito do crime ter sido detido por violência doméstica, na noite de quarta-feira (18).

Após ouvir testemunhas, a polícia diz acreditar que o material encontrado sejam os restos mortais de Oracilda, que era nora do suspeito, casada com o filho da companheira do acusado.

O suspeito foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver, já que havia voltado ao local para tentar destruir as evidências. Ele continua preso, mas ele nega o crime.