Operação Tamoio: PRF apreende carga de cigarros avaliada em R$ 3 milhões

Terra Roxa – A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã deste domingo (31), em Terra Roxa, no interior do Paraná, um bitrem graneleiro carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os Policiais Rodoviários Federais abordaram o veículo de carga no perímetro urbano de Terra Roxa que estava em atitude suspeita.

Ao verificarem o veículo, os policiais encontraram no compartimento de carga aproximadamente 60 mil pacotes de cigarros, todos de marcas estrangeiras. A carga foi avaliada em 3 milhões de reais.

O condutor do veículo, de 35 anos, informou que carregou o veículo na barranca do Rio Paraná, divisa com o Paraguai, e a levaria até o Estado de São Paulo. Ele foi detido e responderá pelo crime de contrabando.

A carga de cigarros contrabandeados foi apreendida e encaminhada juntamente com o veículo e o condutor para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra.

Operação Tamoio

A Polícia Rodoviária Federal deflagrou em todo o Brasil, na última quinta-feira (28), a Operação Tamoio. O objetivo é o enfrentamento à criminalidade, tendo as ações reorientadas por meio de informações da inteligência policial, o que traz otimização dos recursos humanos, tecnológicos e o emprego das Unidades de Recursos Especializados da PRF.