Operação Scarface é deflagrada simultaneamente pelas Polícias Civil de Umuarama e Maringá

A Polícia Civil de Umuarama deflagrou na manhã desta sexta-feira (29) a Operação Scarface, desencadeada para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão em desfavor de uma associação criminosa para o tráfico de drogas.

O grupo era investigado pelo GDE de Umuarama desde o mês de outubro de 2019 e era suspeito de transportar grandes quantidades de entorpecentes pelas rodovias que cruzam a cidade de Umuarama.

Durante as investigações foram realizadas apreensões de quase 900 Kg de maconha, ocorridas entre os dias 06/05 e 08/05 de 2020. Ao todo foram cumpridos 8 mandados de prisão temporária, 2 mandados de busca e apreensão domiciliar e uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Assim, ao todo foram nove pessoas presas. O casal citado como mentor intelectual da quadrilha, foi preso em Maringá. Duas prisões ocorreram em Maringá.

No início das investigações eles residiam em Umuarama, mas se mudaram para Maringá no curso das diligências. Esses dois mandados foram cumpridos com apoio do grupo DENARC da Polícia Civil de Maringá.

Os outros 4 mandados de prisão temporária foram cumpridos em Umuarama, onde quatro homens, que faziam as funções de batedores acabaram sendo retirados de circulação.

Ainda foram cumpridos mais dois mandados de prisão temporária contra dois homens já recolhidos na cadeia de Umuarama, pois foram autuados em flagrante nas apreensões de drogas dos dias 6 e 8 de maio.

Por fim, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em residências de Umuarama, onde foi encontrada uma arma de fogo calibre 12 com numeração suprimida, uma pistola Taurus calibre .380, além de diversas munições e documentos de veículos registrados em nomes de terceiros. O morador de uma das casas foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Os policiais também apreenderam diversos aparelhos celulares que serão periciados, com objetivo de colher outras provas contra o grupo.

Nome da Operação: Scarface é o nome de um filme de drama policial que conta a história de um poderoso chefão do mundo das drogas na Miame (EUA) dos anos 1980.