Operação Rursus cumpre cinco mandados de busca e apreensão de drogas em Cornélio Procópio

Em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do estado, o Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da comarca, cumpriu na manhã desta sexta-feira, 19 de junho, cinco mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Rursus, voltada ao combate ao tráfico de drogas na região.

Durante o cumprimento dos mandados, que teve como alvo residências de pessoas investigadas e foram efetuados em conjunto com o serviço de inteligência da Polícia Militar, duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Foram apreendidas drogas, documentos e aparelhos de telefone celular. A ação contou com o apoio de 25 policiais lotados no 18º Batalhão de Cornélio Procópio e do canil do 2º Batalhão.