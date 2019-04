Operação no Sudoeste apreende contrabando da Argentina

Nos ultimos dois dias terça e quarta-feira foi realizada uma grande operação de Repressão ao Contrabando, no Sudoeste do Estado, supervisionada pela Receita de Cascavel, com apoio de agentes de Foz do Iguaçu, Florianópolis e São Paulo.

Na terça foram fiscalizados Correios e transportadoras de Pato Branco e Dois Vizinhos. Foram apreendidos aproximadamente 100 volumes, contendo, além de eletrônicos etc, vinhos de alta qualidade da Argentina.

Ontem foram fiscalizados estabelecimentos que vendem pneus, sendo apreendidos aproximadamente 450 pneus.