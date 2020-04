Operação na barranca do Rio Paraná apreende grande quantidade de mercadorias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Exército Brasileiro (EB) e Força Nacional (FN) apreenderam na noite de terça-feira (28) grande quantidade de mercadorias oriundas do Paraguai na barranca do Rio Paraná.

Durante ação de combate aos crimes transfronteiriços e na contenção da circulação irregular de pessoas, Operação “Hórus / Leito Seco”, as equipes de plantão apreenderam grande quantidade de mercadorias, entre elas: celulares, receptores de TV, remédios emagrecedores e anabolizantes, cabelo humano e maquiagem.

Um pequeno barco deixava as mercadorias nas margens do rio do lado brasileiro quando percebeu a chegada das equipes e retornou ao país vizinho. A ação foi por volta das 21 horas.

As mercadorias foram enviadas para a Receita Federal para as providências cabíveis.