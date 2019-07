Foz do Iguaçu/PR – Na noite de ontem (22), policiais federais e militares da Força Nacional, com o apoio da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, apreenderam volumes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os volumes foram encontrados na barranca do rio Paraná em estado de abandono. Ninguém foi preso.

A carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal.