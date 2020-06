Operação Hórus. Mais 420 kilos de maconha são retirados de circulação

Mais uma apreensão foi realizada na noite desta quarta-feira(3), por equipes que participam da Operação Hórus. Durante patrulhamento de rotina na região de Pato Bragado, policiais visualizaram movimentação suspeita de algumas pessoas e resolveram realizar aproximação para averiguação.

Ao se aproximar do local, as pessoas empreenderam fuga pela mata e não foram localizadas. No local, foram encontrados espalhados pela mata diversos fardos de maconha, que totalizaram 420 kg.

A droga foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Guaira para os procedimentos de praxe.

A Operação Hórus é integrada pela POLÍCIA FEDERAL, COBRA/BPFRON/PMPR, TIGRE/PCPR, BOPE/PMMS, BOPE/COE/PMPR, FORÇA NACIONAL e pelo EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.