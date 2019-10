Operação Hórus faz apreensão no Lago de Itaipu em Missal

Foz do Iguaçu/PR – Por volta de meia-noite e meia dessa terça-feira (08), policiais integrantes da Operação Horus, em patrulhamento embarcado em locais com incidência maior de crime como tráfico de drogas e contrabando, no Lago de Itaipu, município de Missal/PR, notaram a movimentação suspeita em um porto clandestino. O local é conhecido como São Vicente Chico e fica na cidade de Missal.

Os policiais procederam à abordagem, logrando êxito em apreender uma embarcação em chapa de aço, de aproximadamente 7 metros com motor 200 HP Yamaha, e um caminhão Baú VW, placas BAU 2628, carregados com caixas de cigarros, oriundos do território paraguaio, além de uma moto.

No momento da abordagem, os elementos que ali estavam evadiram-se pela mata.

Veículos, embarcação e carga foram encaminhados para a Alfândega da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu.