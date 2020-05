Operação Hórus: começa a instalação de equipamentos de rádio na fronteira com Paraguai

Foz do Iguaçu – Foi iniciada essa semana a instalação de equipamentos de radiocomunicação na fronteira do Paraná com o Paraguai. O reforço vai trazer melhor dinâmica, segurança e rapidez no trabalho dos agentes de segurança que atuam região no âmbito da Operação Hórus, que faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas – o Vigia, que desde abril de 2019 atua no combate ao crime organizado nas regiões fronteiriças brasileiras.

O novo sistema foi adquirido com investimento de R$ 13 milhões oriundos de patrimônios apreendidos do tráfico de drogas e leiloados pela Secretária Nacional de Políticas sobre Droga.

De acordo com o coordenador-geral de fronteiras da Seopi (Secretaria de Operações Integradas), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, Eduardo Bettini, o ganho para as instituições de segurança pública – estaduais e federais – é imensurável. “As obras terão início pelo município de Querência do Norte e, em até três meses, serão instaladas nas cidades de Altônia, Terra Roxa, São José das Palmeiras, Matelândia e Foz do Iguaçu. Esse sistema proporcionará a comunicação e a interoperabilidade de excelência entre diversos agentes de segurança pública que atuam na região”, explica.

Hoje a comunicação entre os agentes acontece por meio de telefones celulares, mas, como em muitos locais não há a cobertura de operadoras, a troca de informações fica prejudicada.