Operação Hórus: Após recorde, apreensões caem 37%

Guaíra – Após recorde de apreensões de drogas em abril, a Operação Hórus registra queda nos números de maio. Em abril, foram recolhidos 10,224 toneladas de drogas; em maio, foram 6,420 toneladas.

Apesar da redução, o volume ainda é maior que a média registrada desde o início da operação, em abril de 2019. A Hórus visa combater o contrabando e crimes transfronteiriços, como tráfico de armas e drogas.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, não há um motivo específico para o aumento em abril, que 810% superior à média que vinha sendo registrada. O acumulado desde o início das ações é de 30,620 toneladas de drogas.

Por outro lado, a apreensão de cigarros contrabandeados voltou a crescer. Em maio foram apreendidos 4,049 milhões de maços, 11% a mais que em abril (3,686 milhões).

O Ministério informa que cada estado tem um perfil específico nesse sentido e que, no Paraná, o carro-chefe é a apreensão de cigarros.

Desde o início da operação, em abril de 2019, já foram apreendidos 38.545.744 de maços de cigarros.

Prejuízos evitados

No Paraná, somente em maio o prejuízo causado aos criminosos foi de R$ 28,557 milhões, com base no valor dos produtos apreendidos. E a perda evitada aos cofres públicos é de R$ 19,648 milhões, levando em conta os impostos que deixariam de ser arrecadados com a venda de produtos ilegais.

Somente no Estado, os trabalhos realizados pela Hórus já causaram ao crime organizado prejuízo estimado de R$ 245.870.926 e evitaram perdas de R$ 184.433.391 aos cofres públicos.

Reforços

A Operação Hórus conta com o reforço de diversas forças de segurança, como soldados do Exército, que auxiliam na fiscalização nas águas em Guaíra.

Além disso, segue em curso a instalação do sistema de comunicação que deve trazer mais facilidade na troca de informações entre forças de segurança e agilidade para realização de flagrantes. As torres que compõem o sistema estão sendo instaladas nas fronteiras do Estado e os trabalhos devem ser finalizados até agosto, quando a comunicação passa a ser feita por meio dos novos equipamentos e sistema.