Operação Flagellum: PRF recupera caminhonete furtada no RS

Por volta das 20h dessa quinta-feira (4) na BR-487, em Alto Paraíso (PR), agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam uma caminhonete furtada no mês de maio em Porto Alegre -RS.

Os agentes abordaram um motorista de 22 anos, que conduzia uma caminhonete Ford Ranger, com placas de Toledo (PR). Ao realizar a inspeção no veículo verificou-se se tratar de outro com queixa de furto/roubo ocorrido na cidade de Porto Alegre, no dia 02/05/2020.

O condutor, que foi preso em flagrante, informou que teria adquirido o veículo na cidade de Toledo por um valor abaixo da tabela.

Diante das informações, o motorista e a caminhonete foram conduzidos para a Polícia Civil em Xambrê (PR), para o registro dos crimes de receptação de veículo roubado ou furtado.