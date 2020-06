Operação Flagellum: PRF prende dupla com arma e veículo adulterado em Marechal Cândido Rondon/PR

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na manhã desta terça-feira (16), dois homens que transitavam pela BR-163, em Marechal Cândido Rondon. Quando se deslocavam pela rodovia, os agentes identificaram que o veículo estava com as placas adulteradas por fita isolante e ao receberem ordem de parada, um dos ocupantes do veículo arremessou um objeto pela janela.

Após abordarem o veículo e identificarem os ocupantes, os policiais fizeram buscas nas proximidades e encontraram uma pistola calibre 9 mm com 4 munições. Em vistoria no veículo, também foi encontrado, aproximadamente, 2 g de maconha.

Diante dos fatos, os indivíduos e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon para as providências cabíveis.