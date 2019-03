Operação de Trânsito é realizada no Bairro Floresta

Foi realizada na tarde de terça-feira(25), uma operação de trânsito, na Rua Tangará no Bairro Floresta, com participação da Cettrans e Polícia Militar. Diversos condutores que passaram pelo ponto de bloqueio foram devidamente abordados e fiscalizados, aqueles que apresentaram irregularidades sofreram as punições previstas no CTB(Código de Trânsito Brasileiro), Lei 9503/1997, conforme dados descritos abaixo:

Veículos que foram removidos ao pátio da Cettrans: 04 carros e 05 motos.

Foram feitas 47 Notificações, dentre elas:

09 condutores não habilitados;

01 condutor com CNH de categoria diferente da do veículo;

02 condutores com CNH suspensa.

Entre outras infrações.

“O objetivo da operação é a segurança no trânsito, assim como garantir as normas de acordo com a legislação”, explica Patrícia Moura, Supervisora do Setor de Operação de Trânsito.

A Cettrans ainda informa que está ocorrendo várias denúncias de motocicletas empinando e praticando outras manobras perigosas na Avenida Brasil. “Serão tomadas medidas de acordo com a Legislação. Faremos abordagens e operações visando à segurança no trânsito”, complementa Moura.

De acordo com o Artigo 244, III, do CTB, Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor: fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda; Infração – gravíssima; Penalidade – multa e suspensão do direito de dirigir; Medida administrativa – Recolhimento do documento de habilitação.