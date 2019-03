Operação combate o contrabando de cigarros e agrotóxicos em 5 Estados

Guaíra/PR – A PF (Polícia Federal) deflagra nesta sexta-feira (27), a Operação Contaminatus dando cumprimento a Mandados Judiciais, expedidos pela 1ª Vara Federal de Guaíra, a serem cumpridos nos Estados do Paraná (Guaíra, Curitiba, Terra Roxa e Umuarama), Mato Grosso do Sul (Mundo Novo), Mato Grosso (Sinop), Pará (Novo Progresso) e Tocantins (Paraíso do Tocantins).

Cerca de 80 policiais federais participam da ação para cumprir 8 Mandados de Prisão Preventiva e 17 Mandados de Busca e Apreensão, além do sequestro e indisponibilidade de bens, propriedades e contas bancárias de diversos investigados.

O objetivo da Operação é desbaratar uma organização criminosa, cujos principais líderes residem na região de Guaíra/PR, e é especializada em contrabandear e distribuir cigarros e agrotóxicos de origem paraguaia em vários Estados da Federação.

Ao longo do período investigativo, foi identificada a existência de empresas fundadas especificamente com o objetivo de expedir Notas Fiscais, para dar ares de legalidade ao transporte dos produtos contrabandeados.

O nome “CONTAMINATUS”, que significa contaminado em latim, faz referência ao uso de agrotóxicos proibidos em lavouras no Brasil e ao modo de operação do grupo criminoso.

Uma coletiva de imprensa às 11h no auditório da Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR deve passar todas as informações da operação.