Operação Bloqueio em Pato Branco apreende casal por portar cocaína

Policiais militares ao realizarem operação bloqueio na tarde dessa terça-feira (05), apreenderam 24 gramas de substância análoga à cocaína e R$2.127,00 em notas diversas.

A ação ocorreu no bairro Planalto, na cidade de Pato Branco, onde foi abordado o veículo Volkswagen Santana, de cor prata, conduzido por um indivíduo que fazia uso de tornozeleira eletrônica, e após revista pessoal foram localizados no bolso da calça R$ 2000,00 em espécie, e com a passageira foram encontrados 24 gramas de substância análoga à cocaína e R$127,00.

O casal abordado foi encaminhado juntamente com o material apreendido à 5 Subdivisão Policial para os procedimentos cabíveis ao caso