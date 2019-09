Operação AIFU fiscaliza empresas de turismos

Na tarde desta quarta-feira (18), as forças de segurança formada por Polícia Civil, Receita Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal, Batalhão de Fronteira, Vara da Infância e Juventude, Corpo de Bombeiros e Fazenda Municipal realizaram Operação AIFU – Ação Integrada de Fiscalização Urbana em cinco empresas de turismo da cidade.

O objetivo da operação é a fiscalização de viagens realizadas por menores, a prática do crime de contrabando e descaminho de mercadorias e a fiscalização por parte do Corpo de Bombeiros e Fazenda Municipal em relação a documentação das referidas empresas.

Foram retidas várias mercadores, sendo: 27 volumes (brinquedos, eletrônicos, etc), 09 volumes (cigarros), 185 volumes (brinquedos, bazar, eletrônicos, etc). O termo de retenção das mercadorias foi lavrado em nome do responsável do estabelecimento, dado que não havia nenhum controle de identificação idônea e nem o ramo de atividade do local era para este fim. Também servidores bombeiros fizeram autuações por falta de itens de segurança.