Operação Adsumus: GDE apreende objetos e prende suspeitos de roubo em Cascavel

O GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil de Cascavel cumpriu no fim da tarde de ontem e na manhã desta quarta-feira (6), oito mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, outras pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo, posse de drogas e receptação de produtos roubados. As ações fazem parte da Operação Adsumus que combate roubos e furtos na cidade.

Os investigadores cumpriram oito mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de armas, munições, entorpecentes, agrotóxicos possivelmente furtados, roupas utilizadas em roubos, objetos recuperados e um veículo VW/Gol que foi utilizado em vários roubos e furtos na cidade.

Veja a entrevista sobre a operação com a Delegada Anna Karyne Turbay Palodetto detalhando sobre a investigação:

Ontem, quatro pessoas foram detidas acusadas de praticar um roubo à uma residência no dia 30 de abril no bairro Gramado. As vítimas reconheceram os assaltantes que levaram um veículo Honda Civic e outros pertences da residência.

Com os presos foram recuperadas câmeras fotográficas, peças de roupas e relógios e foi apreendido um revólver calibre 38 e maconha.

Nesta quarta-feira (6), foi cumprido um Mandado de Prisão por roubo e outras duas pessoas foram presas. Uma por posse de arma de fogo e outra por receptação de produtos roubados.

Os objetos apreendidos estão no GDE para reconhecimento. As vítimas que reconhecerem os objetos podem ir até à Delegacia munidos de documentação que comprove a posse.