Olimpíada de História é adiada para o segundo semestre

Diante da pandemia do novo coronavírus (covid-19) no País, a 12ª ONHB (Olimpíada Nacional em História do Brasil), projeto desenvolvido pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), foi adiada para o segundo semestre de 2020. O prazo para se inscrever, que seria encerrado dia 24 de abril, também foi prorrogado e segue até dia 31 de maio.

Uma nova data para realização da competição ainda será divulgada. Já a fase final, que ocorre presencialmente na universidade, está prevista para ocorrer em 2021.

A medida foi tomada pela comissão organizadora como uma forma de evitar prejuízos aos participantes e garantir isonomia entre as equipes. A coordenadora da ONHB e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, Cristina Meneguello, explica que apesar das seis fases da competição serem totalmente online há necessidade de interação entre os alunos e contato com o professor.

“Sabemos que parte dos participantes da ONHB utiliza a estrutura da escola, como computadores e internet, para realizar a prova, o que é inviável neste momento em que as aulas estão suspensas”, afirmou. “Nós queremos garantir que todos tenham condições estruturais para realizar a prova e, neste momento em que o isolamento social é recomendado, isso ficou inviável”.

A comissão organizadora também prevê disponibilizar, nos próximos meses, atividades gratuitas e abertas para o público interagir com a plataforma da competição e realizar as provas de forma online entre amigos e familiares.

Informações, regulamento e inscrições: olimpiadadehistoria.com.br