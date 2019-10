Oktoberfest será destaque na Semana do Idoso de Santa Terezinha de Itaipu

A escolha do casal Fritz e Frida (o mais divertido e caracterizado), na Oktoberfest que irá reunir os integrantes do grupo da melhor idade Amor e Carinho, de Santa Terezinha de Itaipu, na próxima quarta-feira (23), no Centro Integrado de Apoio à Melhor Idade (Ciami), será novidade e um dos principais atrativos do calendário festivo dentro da Semana do Idoso.

Embora a data em que se comemora o Dia do Idoso seja 1º de outubro, a equipe da Secretaria de Assistência Social buscou organizar a programação de acordo com as melhores datas de participação. Por isso, esse ano, as atividades serão iniciadas na próxima segunda, 21 e seguem até sexta-feira (25).

De acordo com a primeira-dama e secretária e Assistência Social, Ellis Regina Eberhard, “as atividades foram pensadas buscando a diversificação e a valorização das pessoas que buscam e merecem envelhecer com dignidade”. “A cada ano inovamos para que eles tenham novas oportunidades. Tentamos envolvê-los ao máximo e garantir momentos de descontração e união de todos”.

Hoje, o grupo conta com a participação efetiva de aproximadamente 700 idosos nas mais diversas atividades proporcionadas.

Na semana

Dia 21, às 8h – caminhada com saída da prefeitura e chegada à Praça Silvino Dal Bó;

Dia 23, às 14h – Oktoberfest com escola do casal Fritz e Frida, no Ciami;

Dia 24, às 14h – Bingo e palestra “60+ e daí?”, que será ministrada pelo palestrante Matheus Mokdese, da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Estado. A palestra terá como foco a promoção dos direitos da pessoa idosa, onde serão abordadas questões de saúde, Previdência Social, canais para garantia dos direitos da pessoa idosa, transporte público e esclarecimentos de dúvidas.

Dia 25, às 8he às 19h30 – Participação no II Seminário da Unati, em Foz do Iguaçu, que esse ano tem como tema: “Idoso, um novo personagem na sociedade atual”.

O lançamento da Orquestra de Viola de Santa Terezinha de Itaipu encerra a programa, às 19h30, no Ciami.