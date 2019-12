OAB pede ao MP apoio para que Delegacia da Mulher abra 24 horas por dia

A promotora de Justiça Ana Cristina Teixeira de Araújo, do Ministério Público de Cascavel, recebeu na última sexta (6), das mãos de um grupo de advogados e advogadas de Cascavel, ofício solicitando a abertura imediata da Delegacia da Mulher de Cascavel pelo período ininterrupto de 24 horas por dia e durante sete dias por semana. O ofício foi reencaminhado à promotora Andréa Frias, titular da Promotoria Criminal de Violência contra a Mulher.

Na justificativa do pedido, a OAB ressalta que Cascavel, por ser polo regional, a comunidade há muito precisa de uma estrutura que atenda a uma demanda cada vez mais crescente de ocorrências envolvendo violência doméstica. E também porque as estatísticas mostram que crimes de gênero ocorrem com mais frequência nos fins de semana e nos períodos noturnos.



Hoje, os atendimentos ao público da Delegacia da Mulher de Cascavel são feitos em horário comercial, de segunda a sexta-feira, com intervalo para almoço. Para que a ampliação do atendimento ocorra, serão necessários investimentos na aquisição de recursos humanos e materiais. Essa demanda foi apresentada pela Comissão da Mulher Advogada da OAB ainda no mês de março, mas até o momento a Secretaria Estadual de Segurança Pública não se pronunciou sobre o pedido.



O documento foi entregue após o ato que simbolizou o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, instituída pela Lei Federal 11.489/2007. O presidente da OAB-Cascavel, Jurandir Parzianello, participou do ato de entrega, realizado no Fórum da Comarca.