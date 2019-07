O que são investimentos de renda fixa?

O mercado brasileiro oferece diversas opções de investimentos que contemplam diferentes perfis de investidor e objetivos financeiros. A escolha dos ativos para investir é totalmente pessoal, porém, é possível apontar comportamentos comuns entre os investidores.

Dentre os iniciantes – ou aqueles que não contam com muitos recursos para aplicar – por exemplo, a maior parte terá pelo menos uma parte de seu patrimônio investida em ativos que se encaixam na mesma categoria: a renda fixa.

O motivo é simples. Os investimentos de renda fixa agregam os produtos considerados mais seguros e têm o maior número de investidores. Atualmente, a Bolsa de Valores de São Paulo, B3, que negocia ativos de renda variável, como as ações, tem mais de um milhão de investidores cadastrados. Enquanto isso, somente o Tesouro Direto, que negocia títulos da dívida pública (renda fixa), conta com mais de quatro milhões de investidores cadastrados.

O que são ativos de renda fixa?

São classificados como produtos de renda fixa os ativos que podem ter o retorno mais previsível no momento do investimento. Eles estão se tornando cada vez mais populares no país. De acordo com pesquisa da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), entre os investimentos mais conhecidos pelos brasileiros estão o Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e Fundos de Investimento.

Os títulos de renda fixa são uma espécie de dívida. No caso de um ativo público de renda fixa, quer dizer que o devedor é o Governo. No caso de renda fixa privada, quem deve é uma companhia privada. Então, quem investe em um título, está emprestando para fomentar a economia do país e recebe juros por isso.

Um ponto importante sobre a renda fixa é que, quanto maior o período de investimento, maior tendem a ser os juros, como uma compensação pelo tempo que o investidor deixou o dinheiro indisponível para os seus gastos.

Há diferentes tipos de ativos de renda fixa, mas o rendimento deles funciona basicamente de duas formas:

Renda fixa Prefixada

O rendimento se dará conforme uma taxa preestabelecida, determinada pela instituição emissora do ativo, como no exemplo o Tesouro Prefixado 2022, que tem rendimento de 5,92% ao ano.

No caso dos títulos prefixados é possível calcular no momento do investimento qual será o retorno ao vencimento do título. Vale ressaltar que, caso o resgate seja feito antes do vencimento, o resultado pode ser diferente do que se espera do rendimento. Isso porque o título ficará sujeito às oscilações do mercado, podendo ser vendido por um preço maior ou menor do que o contratado.

Renda Fixa Pós-fixada

São ativos que têm o rendimento atrelado a um índice, como por exemplo uma LC (Letra de Crédito), que pode ter rendimento de 115% do CDI.

No caso da renda fixa com rendimento pós-fixado, o resultado depende da variação do indexador. O mercado financeiro utiliza uma série de índices, sendo os mais comuns a taxa DI (taxa de juros interbancária, também chamada de CDI), o IPCA (índice de preços), o IGP-M (taxa de inflação) e a Selic (taxa básica de juros).

Há ainda os ativos mistos ou híbridos que podem, além de um índice, agregar também uma taxa fixa ao rendimento de forma similar aos exemplos anteriores.

Qual a vantagem da Renda Fixa em relação à Renda Variável?

Com a renda fixa é possível ter maior previsibilidade de retorno dos investimentos. Os ativos de renda variável estão sujeitos a mais riscos e maior volatilidade, ou seja, podem ter ganhos ou perdas maiores do que os de ativos renda fixa. Por isso são indicados para quem já conhece melhor o mercado. Já os produtos de renda fixa são uma boa opção tanto para o investidor de perfil mais conservador como para os mais experientes que desejam diversificar a carteira.

Além disso, ativos de renda fixa públicos – do Tesouro Direto – são atrativos por serem os mais seguros do mercado. A renda fixa privada conta com garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. É a associação responsável pelo socorro a correntistas e investidores em caso de falência da instituição financeira.

Como investir em renda fixa?

Para investir em qualquer dos ativos de renda fixa, públicos ou privados, o recomendado é abrir uma conta em uma corretora de valores. Além de oferecer assessoria especializada, essas empresas oferecem produtos mais customizados às necessidades de cada investidor do que os bancos, além de taxas mais atrativas.

Abrir uma conta em uma corretora e investir em renda fixa é simples e pode ser feito sem custo, dependendo da corretora. Plataformas de investimento como a Genial Investimentos, por exemplo, não cobram taxa para os investidores no Tesouro Direto.