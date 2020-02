O Time do Povo venceu o Clássico da Soja pelo placar mínimo, com um gol solitário de Rone aos 19min do segundo tempo. Foi a primeira vez que a equipe cascavelense balançou as redes nesta edição do Estadual, depois de quatro derrotas e oito gols sofridos. Ainda assim, a Serpente Tricolor segue na zona de rebaixamento, mas agora na penúltima posição. A concentração agora é para uma nova batalha, desta vez fora de casa, contra o Londrina, no domingo (9), no Estádio do Café.

