Novos delegados da Receita Estadual

Tomaram posse nessa sexta-feira (25) dez novos delegados regionais da Receita Estadual. A determinação do “chefe”, secretário da Fazenda, Renê de Oliveira Garcia Junior, é trabalhar para tornar o órgão mais eficiente e voltado para resultados e para a produtividade. Renê disse que a Receita está inserida num grande projeto de mudança institucional do Estado. “A realidade do Estado e do Brasil mudou e nós temos que ter um sistema de arrecadação que seja mais inteligente, baseado em tecnologia e voltado para resultados”. O diretor da Receita Estadual, que também tomou posse há poucos dias, Roberto Covelo Tizon, reconheceu que o desafio é grande e pediu o apoio dos profissionais que estão assumindo as delegacias.

Nas entrelinhas a ordem é fechar o cerco com os contribuintes. Prevendo que 2020 será um “ano difícil”, seja pelo crescimento dos gastos com inativos, seja pela frustração na receita, Renê Garcia alertou para a necessidade de incremento no trabalho da Receita. “A folha mensal é de R$ 1,6 bilhão. Se o Paraná atrasar um mês o pagamento, o PIB do Estado cairia 0,5%. Isso mostra a nossa responsabilidade”.

Os novos delegados são:

1ª Delegacia Regional (Curitiba) – Susane Gambetta Dobjenski

5ª Delegacia Regional (Guarapuava) – Altair Batista de Souza

6ª Delegacia Regional (Jacarezinho) – Hideki Hamada

8ª Delegacia Regional (Londrina) – Marlon Voigt Machado

9ª Delegacia Regional (Maringá) – Clóvis Medeiros de Souza

11ª Delegacia Regional (Umuarama) – Osni Vito

13ª Delegacia Regional (Cascavel) – Silço Massao Takeshita

14ª Delegacia Regional (Pato Branco) – Ivanete Braz Tenorio

17ª Delegacia DCOE – Estevão Ramalho de Oliveira

21ª Delegacia de Julgamento – Hélio Issamu Sato.