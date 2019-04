Novo golpe na praça mira agricultores de toda a região

Cascavel – Produtores rurais, atenção! Um novo golpe na praça tem como alvo o setor em Cascavel e região. Estelionatários entram em contato com os agricultores e informam que estão encaminhando uma dívida deles para protesto e que, se ela não for quitada, os produtores perderão acesso a crédito no banco Sicredi e no Banco do Brasil. “Procure o sindicato nessa hora e não tome nenhuma atitude antes de conversar conosco ou com seu advogado”, alerta a advogada Dora Fagundes Marchioro, do Sindicato Rural de Cascavel.

O golpe tem funcionado assim: um suposto cartório de títulos de Bauru, São Paulo, aciona os agricultores por telefone e detalha a dívida com empresas de insumos agropecuários, que tem “coincidido” entre R$ 2 mil e R$ 2,4 mil. Os criminosos são convincentes, pois possuem alguns dados cadastrais dos lesados, como CPF entre outros.

“Eles afirmam que se a dívida for paga não vai para protesto. Mais de cinco produtores rurais já me ligaram desesperados, porque os criminosos afirmam que, se a suposta dívida não for paga, eles perdem crédito com alguns dos principais bancos financiadores do setor”, relata Dora.

Como estratégia de convencimento, os bandidos passam o telefone de outro golpista, o dono da empresa que irá protestar a dívida. “Eles recomendam que o agricultor pague e depois entre em contato com a empresa. Se não houver dívida ou for um erro, eles devolveriam o dinheiro. Um dos agricultores ligou para essa empresa. Uma suposta funcionária atende e diz que o dono ou responsável pelo local está de férias, mas que o agricultor pode ficar ‘tranquilo’ e pagar, pois quando o outro voltar tudo será resolvido. Isso mostra a complexidade e a esperteza dos bandidos”, detalha Dora.

Caso um desses meliantes entre em contato com uma história semelhante, fique atento! A orientação é que procure o sindicato (45 3225-3437) para orientação ou seu advogado de confiança.

A recomendação de Dora é que não se deve agir por impulso, pois esse sentimento proporciona um cenário ideal para os bandidos.