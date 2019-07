NOVELA | Barcelona faz nova oferta

Sonhando em ter Neymar novamente no elenco, o Barcelona parece não medir esforços para recontratar o brasileiro. De acordo com o jornal “Bild”, o clube catalão enviou uma lista de atletas que poderiam ser envolvidos em uma troca. Phillipe Coutinho, Ousmane Dembelé, Samuel Umtiti e Nélson Semedo estariam incluídos na relação. Desses quatro nomes, o clube francês escolheria três para servir de moeda de troca para Neymar. Um problema dessa troca seria a questão salarial, visto que a soma dos salários dos atletas do Barça é maior do que o Paris Saint-Germain paga ao atacante de 27 anos.