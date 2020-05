Nova projeção do governo para PIB em 2020 prevê queda de 4% a 5%

Brasília – A equipe econômica vai rever sua projeção para o desempenho do PIB (Produto Interno Bruto) em 2020 para uma queda de 4% a 5%. A informação é do Estadão. A última estimativa oficial, divulgada em março, era de 0,02%.

O governo tem percebido efeitos significativos da pandemia do novo coronavírus sobre a atividade econômica, o que levou à queda brusca nas previsões. No último Boletim Focus, que reúne as previsões de mercado, a projeção mostrou que a economia deve encolher 4,11% neste ano.

Apesar de alto, o número ainda é menor que o previsto por organismos internacionais, como Banco Mundial e FMI (Fundo Monetário Internacional), que preveem baque na economia brasileira neste ano, com projeções de retração de 5% e 5,3%, respectivamente.

A sucessão de choques negativos deflagrou dentro do governo um debate sobre a importância de fortalecer a rede de proteção social para o momento pós-pandemia. Apesar das medidas para manter empregos, o desemprego pode atingir níveis alarmantes, o que reforçará a necessidade de ampliar essa proteção às famílias.

No Congresso, parlamentares defendem que o auxílio emergencial de R$ 600 pago por três meses a trabalhadores informais se torne permanente.

A avaliação dentro do governo é de que programas de transferência de renda que sejam eficientes precisam ser fortalecidos, e a maneira de fazer isso é cortar despesas que não são tão efetivas.