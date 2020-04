Nova Aurora cria logo para explorar o título de Capital Nacional da Tilápia

O município de Nova Aurora, através da secretaria de Indústria e Comércio, criou uma logomarca para explorar o título nacional de Capital da Tilápia, conquistado em dezembro de 2019, através da Lei Federal 13.961 de 19 de dezembro.

A logomarca, que foi aprovada em unanimidade pela Câmara de Vereadores, poderá ser usada individualmente e/ou conjuntamente com o Brasão dos Municípios, sendo que a mesma será utilizada em material de expediente, documentos, banners, placas, impressos e em todos meios de divulgação ou identificação para representar a Capital Nacional da Tilápia.

Composição

A logo, é composta por uma tilápia, em formato circular. Conta com ainda com o mapa do Brasil e com três lagos, tendo o seguinte significado: Formato circular, por ser uma formatação melhor para selos, usar em artes. A letra em CAIXA ALTA chama atenção e representa a nossa “Grande Nova Aurora”; a cor verde representa o meio ambiente e a preservação ambiental, produzindo em grande escala, sem afetar seu habitát. O mapa do Brasil, remete ao título de Nacional; O peixe saltando simboliza o avanço que a piscicultura teve nos últimos anos mostrando como passaporte ser reconhecida nacionalmente. O título de Capital Nacional da Tilápia, abre novas oportunidades e novos horizontes na evolução da economia deste pujante município; A cor azul representa as águas, seu principal viveiro. 1º Lago, representa o Rio Piquiri; 2º Lago, representa os tanques escavados, pois os cultivares no município são em água doce, todos em tanques escavados; 3º Lago, representa a qualidade da água. O movimento em formato de onda dos “três lagos” simboliza os mais de 300 hectares de lâmina d’água que o município tem.

Capital

O município se apresenta como uns dos maiores produtores de tilápia do país, com 750m³ de lâmina da água, com mais de 250 produtores integrados, gerando aproximadamente 700 empregos diretos e 200 indiretos e com abate superior a 140 mil tilápias dias, sendo o Paraná líder em produção no Brasil.