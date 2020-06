Noite de terror: Assista a confronto entre policiais e bandidos

Os três confrontos onde um policial foi ferido e dois suspeitos mortos, aconteceram na madrugada desta quinta-feira (4), em três locais diferentes.

O primeiro confronto aconteceu às 3h15 quando policiais militares abordaram um veículo suspeito no posto de combustível Três Fronteiras, na Rodovia BR-277, onde o soldado da Polícia Militar, acabou levando quatro tiros, um no abdômen, dois no braço e um no rosto. O policial foi socorrido pelo Siate e encaminhado ao Hospital Municipal. O suspeito de atirar fugiu em um carro Citroen/C3 em direção à Santa Terezinha de Itaipu.

O segundo confronto foi às 03h30, quando policiais de Santa Terezinha de Itaipu receberam a informação da fuga em Foz do Iguaçu e interceptaram o veículo suspeito quando chegava à cidade pela BR 277. Os policiais na viatura foram recebidos à tiros pelos fugitivos na altura de um pesque e pague entre as duas cidades. O motorista suspeito saiu do carro e tentou fugir, quando foi iniciada uma troca de tiros. Um dos tiros acertou o homem que morreu no local.

O terceiro confronto aconteceu às 04h10, quando policiais militares foram informados que um dos envolvidos no confronto no posto estava escondido em uma pousada na Vila Yolanda. Equipes da polícia ao chegar ao local foram recebidas à tiros e ao revidar acertaram o suspeito. Ele chegou a ser socorrido pelo Siate, mas morreu ainda durante o atendimento.

As armas utilizados pelos criminosos foram apreendidas e levadas para a Delegacia da Polícia Civil. Os corpos dos homens suspeitos mortos durante o confronto foram encaminhados ao IML de Foz do Iguaçu, ainda sem identificação.

Veja o momento que o policial é baleado

Com informações da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu