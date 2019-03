Nei Victor volta a Neva

De olho no jogo de amanhã com o Umuarama, que marcará o reencontro do Cascavel Futsal com o técnico Nei Victor, às 20h no Ginásio da Neva, pela 2ª rodada da Série Ouro do Paranaense, os jogadores comandados por Cassiano Klein treinaram desde segunda-feira, na espera de nova partida bastante disputada: “estamos felizes pela vitória na estreia, num jogo difícil e muito disputado. Olhando o placar final [7 a 2] não parece, mas o Palmas é um time muito competitivo e organizado. Sabemos que teremos outro jogo contra outro time muito competitivo, que temos que seguir melhorando e aprendendo. Estamos trabalhando algumas situações que sabemos que o Umuarama tem como ponto forte. É uma equipe muito bem treinada pelo Nei Victor”.