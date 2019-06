NBA | Warriors esperam Thompson e Durant no Jogo 4 com os Raptors

A disputa do título da temporada 2018/2019 da NBA está emocionante. Os dois primeiros jogos da melhor de sete da final foram realizados no Canadá, com uma vitória do Toronto Rapters (118 a 109) e outra do Golden State Warriors (109 a 104). O terceiro jogo marcou a estreia em casa para o time da Califórnia, quarta-feira (5), mas a equipe canadense levou a melhor por 123 a 109. Nesta sexta-feira, as equipes voltam a se encontrar nos Estados Unidos, às 22h (de Brasília), e os Raptors podem abrir 3 a 1 na série e encaminhar o título. Em busca do empate, os Warriors, atuais bicampeões, esperam contar com Klay Thompson, ausência no jogo anterior, e Kevin Durant, que ainda não atuou nas finais.