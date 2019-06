Na segunda edição, Prova Paraná vai avaliar a fluência dos alunos

A segunda edição da Prova Paraná, que acontece no dia 11 de junho em todas as escolas da rede estadual de ensino e das redes de 398 municípios, terá uma novidade: é a Prova Paraná Fluência, uma avaliação realizada totalmente por aplicativo de celular. O teste é direcionado para os estudantes do segundo ano do Ensino Fundamental. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte disponibilizará a ferramenta de avaliação gratuitamente.

A Prova de Fluência é uma inovação que a Secretaria da Educação do Paraná está possibilitando e levando para todos os municípios. É um instrumento que avalia desde a oralidade e a prosódia até a capacidade de interpretação textual. “Essa avaliação permite identificar dificuldades e fragilidades de desempenho que depois poderão ser corrigidas em sala de aula”, conta o superintendente da Educação Raph Gomes Alves.

TRÊS TESTES – A avaliação possui metodologia e estratégia próprias para diagnosticar a fluência dos estudantes a partir de três testes: leitura de palavras dicionarizadas, leitura de pseudopalavras e leitura de texto.

No primeiro teste, de leitura de palavras dicionarizadas, o estudante deve ler uma lista de palavras não complexas, adequadas para o léxico do 2º ano do Ensino Fundamental e alinhadas à Base Nacional Comum Curricular. Aqui, o estudante lê para o celular essa lista de palavras e o aplicativo capta quantas palavras são pronunciadas corretamente em um tempo de 60 segundos. A fluidez e a precisão são aspectos avaliados.

No segundo teste, de leitura de pseudopalavras, o aluno deve ler uma lista de palavras que não existem no dicionário. O objetivo é identificar se o aluno é de fato capaz de decodificar as sílabas e a combinação delas. “Às vezes, o aluno identifica a grafia de uma palavra, mas não é capaz de decodificar aquelas mesmas sílabas em outra composição. O teste de pseudopalavras verifica esse domínio do código alfabético”, explica Gomes Alves.

Já o terceiro teste, de leitura de texto, avalia prosódia, ritmo e interpretação. Aqui, o aluno deve ler em voz alta um texto simples e, depois, responder algumas perguntas.

APLICAÇÃO E RESULTADOS – A prova de fluência deve ser aplicada individualmente para cada aluno, em sala separada, para que o aplicativo capte a voz do estudante com a maior clareza possível. Os profissionais aplicadores serão indicados pelas Secretarias Municipais de Educação e capacitados para a realização dos testes.

As respostas captadas pelo celular são corrigidas e analisadas pelo CAEd/UFJF e, depois, disponibilizadas para as escolas. Os resultados indicarão o “perfil de leitor” de cada aluno que, nas etapas da alfabetização, podem ser pré-leitor, leitor iniciante e fluente.

PARCERIA – A Prova Paraná Fluência é oferecida pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte para as redes de ensino municipais de todo o Paraná, sem custo nenhum para a secretaria e para os municípios, no âmbito de uma parceria firmada com a Fundação Lemann e o Instituto Natura.