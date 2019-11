Myasava tem o melhor desempenho do ano

O cascavelense Gustavo Myasava, da equipe MRF Motorsport/EMS Farmacêutica/PGG/Poupanorte/Menzoil/Boxer/Drugovich/Noma, teve o melhor desempenho do ano no último fim de semana, quando conquistou dois pódios na sétima e penúltima etapa da temporada da Stock Light, disputada em Goiânia. Gustavo foi o terceiro colocado tanto na prova do sábado quanto na de domingo.

Na Corrida 1, disputada no sábado, Gustavo largou em sexto e conquistou o terceiro lugar. Na Corrida 2, na manhã de domingo, largou em oitavo, uma vez que o grid é formado com as posições invertida de chegada da Corrida 1, e novamente conquistou o terceiro lugar. Guilherme Salas venceu a corrida do sábado e foi quarto no domingo. Com esses resultados, Salas conquistou o título da temporada com uma etapa de antecipação.

Segundo Gustavo Myasava, o fim de semana foi ótimo e já começou a se desenhar nos treinos, quando esteve entre os mais rápidos. A boa performance continuou no treino classificatório e nas corridas. Ele fez também a segunda melhor volta das duas corridas. “Conseguimos um bom acerto para essa etapa e só tenho a agradecer ao empenho e à dedicação de todos os membros da equipe”, frisa Gustavo.

A oitava e última etapa da temporada está marcada para os dias 14 e 15 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Resultado da Corrida 1 – 6 primeiros

Pos. Piloto Tempo

1º) Guilherme Salas 21 voltas

2º) Gabriel Robe a 1s158

3º) Gustavo Myasava a 2s260

4º) Gustavo Frigotto a 3s427

5º) Márcio Campos a 4s079

6º) Diego Ramos a 18s156

Resultado da Corrida

1º) Matheus Iorio 19 voltas

2º) Gabriel Robe a 3.251

3º) Gustavo Myasava a 3.581

4º) Guilherme Salas a 6.394

5º) Gustavo Frigotto a 8.563

6º) Diego Ramos a 9.115

Classificação da Stock Light após 7 etapas

Pos. Piloto Pontos

1º) Guilherme Salas 295

2º) Gustavo Frigotto 233

3º) Gabriel Robe 195

4º) Marco Cozzi 191

5º) Matheus Iorio 169

6º) Pedro Boesel 167

7º) Raphael Abbate 166

8º) Márcio Campos 164

9º) Lukas Moraes 149

10º) Pietro Rimbano 140

11º) Erik Mayrink 138

12º) Gustavo Myasava 136

13º) Diego Ramos 132

14º) Raphael Reis 101

15º) André Moraes Júnior 91

16º) Pedro Caland 85

17º) Raphael Teixeira 67

18º) Tuca Antoniazi 67

19º) Felipe Papazissis 67

20º) Léo Sanchez 64

21º) Gabriel Lusquinos 56

22º) Vitor Baptista 39

23º) Rodrigo Gil 30

24º) Lauro Traldi 21

25º) Vinicius Kwong 13

26º) Francesco Franciosi 13

27º) Lucas Daleffe 12

28º) Ricardo Barbosa 12

29º) Kleber Eletric 3

30º) Pedro Paulo Fernandes 0