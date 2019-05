Muralha: Em 15 dias, R$ 8 milhões em mercadorias apreendidos

Foz do Iguaçu – Nos 15 primeiros dias da Operação Muralha, que conta com fiscalizações nas regiões de fronteira do Paraná e do Mato Grosso do Sul, apreendeu mais R$ 8 milhões em mercadorias de origem ilegal. O valor alto é por conta da grande quantidade de eletrônicos, principalmente produtos de informática e celulares de alto valor.

Foram apreendidos ainda mais de 700 mil maços de cigarros; 749 unidades de medicamentos e anabolizantes; 9,7 quilos de maconha e 48 veículos.

No período de 13 a 27 de maio, as atividades na região oeste do Paraná foram realizadas principalmente nas duas barreiras de fiscalização instaladas próximo à praça de pedágio no município de São Miguel do Iguaçu, na BR-277, e na PR-163 em Guaíra. Além disso, foram fiscalizadas estradas secundárias da região. No Mato Grosso do Sul, o trabalho foi desenvolvido por equipes volantes que fiscalizaram toda a região de fronteira.