Muralha: BPFron apreende quase uma tonelada de maconha e dois são presos

Guaíra – Quase uma tonelada de maconha foi apreendida por policiais militares do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) em um porto de pesca na noite de domingo (9) em Guaíra.

Durante diligências, 58 volumes da droga prontos para serem transportados foram encontrados em meio à mata próximo à margem do Rio Paraná. Com a chegada dos policiais, duas pessoas que estavam com a droga tentaram fugir, mas foram presas.

A apreensão faz parte da Operação Muralha e o Exército Brasileiro foi acionado para ajudar na retirada da droga do local.

A Receita Federal do Brasil pesou e constatou 924 quilos de substância análoga à maconha vindos do Paraguai. Os envolvidos e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Federal de Guaíra. Os dois presos responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.