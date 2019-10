Mulher reclama de demora do Samu

Uma mulher que ajudou no socorro a uma jovem que sofreu um ataque epiléptico em um estabelecimento na esquina das Ruas Recife e Jorge Lacerda, em Cascavel, entrou em contato com a reportagem demonstrando indignação com a demora da chegada da ambulância do Samu, acionada para atender a vítima.

De acordo com a mulher o socorro teria demorado cerca de 25 minutos para chegar, enquanto o estado da paciente piorava. No entanto, ainda de acordo com o relato, a paciente recebeu atendimento, duas ambulâncias foram deslocadas para atender o caso, a paciente foi estabilizada e medicada no local e posteriormente encaminhada a casa hospitalar.

Consamu

A reportagem entrou em contato com a direção do Consamu que está verificando a situação.

Veja imagens do atendimento.