Mulher morre em acidente violento na PR-182 em Ampére

Um grave acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (17), deixou uma mulher morta e outra gravemente ferida na PR-182 em Ampére no Sudoeste do Paraná. O acidente foi registrado por volta das 3h.

A motorista Ana Paula Marioti, 24, conduzia um Cross Fox com placas de Planalto seguia sentido Realeza, no banco do carona estava a prima da motorista, Rosangela dos Santos, 37, que morreu no local. As vítimas são de Realeza.

De acordo com a imprensa local, as duas mulheres retornavam de Francisco Beltrão, quando em uma curva a motorista perdeu o controle do veículo, atravessou a pista e se chocou violentamente contra uma árvore. No asfalto ficaram marcas da freada do carro, que foi parar dentro de uma mata. Com a força do impacto a árvore foi arrancada. Mesmo ferida a condutora conseguiu sair do automóvel e pedir socorro.

Socorristas do Samu e do Corpo de Bombeiros Comunitário de Ampére foram acionados para atendimento da ocorrência. Ana Paula teve ferimentos graves, foi encaminhada para o Hospital Santa Rita de Ampére e depois transferida para Francisco Beltrão. Já a prima que estava de carona não resistiu e entrou em óbito. O corpo ficou preso às ferragens.

A Polícia Científica esteve no local e por meio da criminalística fez a perícia do acidente. O corpo da vítima fatal foi retirado das ferragens e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Francisco Beltrão.

A Polícia Rodoviária Estadual – posto de Realeza registrou o acidente.

Fonte: Rádios Ampére AM e Interativa FM