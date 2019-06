Uma mulher ficou em estado grave após ser esfaqueada pelo ex-companheiro na tarde dessa segunda-feira (24), no Santa Felicidade em Cascavel.

Segundo informações no local, ela foi atingida por quatro golpes de faca.

Socorristas e médico do Siate foram acionados para atender a vítima que teve que ser entubada e foi levada às pressas ao HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).

A identidade da vítima ainda não foi confirmada. A Polícia Militar realiza buscas pelo agressor.