Mulher fica ferida em batida no centro de Cascavel

Uma mulher ficou ferida numa batida entre dois veículos na esquina das Ruas São Paulo e Eduardo Tadeu Milani próximo ao Restaurante Popular no Centro de Cascavel na tarde desta sexta-feira (26).

Segundo informações coletadas no local, o veículo Ônix colidiu contra a lateral de um veículo Astra e na sequência bateu contra o muro de uma residência.

Com o impacto da batida, a motorista do veículo Ônix chegou a ficar desacordada e o carro teve um princípio de incêndio, mobilizando assim, o caminhão ABT (Auto Bomba Tanque) do Corpo de Bombeiros.

Socorristas do Siate atenderam a condutora do Ônix, identificada como Andrea Rodrigues de 31 anos que foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Avenida Tancredo Neves.

Veja as imagens feitas no local do acidente: