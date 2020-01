Mulher embriagada se envolve em acidente e tenta fugir da Polícia Militar em Umuarama 

Uma enfermeira de 40 anos que se envolveu em um acidente de trânsito na tarde dessa quarta-feira (15) na avenida Paraná em Umuarama, tentou fugir com o carro na frente dos policiais militares. Ela estava embriagada e foi conduzida à delegacia de polícia, onde foi autuada em flagrante. Os policiais tiveram que atirar contra um dos pneus do veículo para impedir a fuga.

O acidente aconteceu por volta das 15h em frente ao Lago Aratimbó, quando a condutora do Honda CR-V colidiu o veículo contra a traseira de uma motocicleta que era ocupada por dois homens. Os dois foram socorridos e levados para o hospital Norospar por equipes do Samu.

Uma equipe de socorristas ainda permaneceu no local para impedir a fuga da mulher, que ameaçava entrar no carro, mesmo danificado. Com a chegada de uma equipe policial, a condutora do veículo foi averiguada e constatado que em 2019 ela já havia sido flagrada dirigindo embriagada.

Tiro no pneu

Reincidente, desta vez a mulher novamente tentou se evadir. Primeiro ela pediu aos policiais se poderia aguardar o tramite dentro do carro. Foi quando ela se aproveitou que já estava na direção e tentou arrancar, quando os PMs notaram e um deles teve que atirar contra o pneu par que ela não saísse.

Em seguida a condutora foi submetida a um exame do bafômetro, quando foi verificado que 1,27 mg de álcool por litro de ar expelido, constatando que ela estava embriagada.

A conduzida então foi conduzida à delegacia, onde foi autuada e presa em flagrante.