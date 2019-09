Mulher é detida com cocaína e maconha nas partes íntimas

Uma mulher foi detida na Cadeia Pública de Toledo, no Oeste do Paraná tentando entrar com cocaína e maconha escondida nas partes íntimas na tarde dessa sexta-feira (6). A prisão aconteceu durante a revista obrigatória.

A equipe de agentes penitenciários de plantão percebeu durante o procedimento que a mulher tinha escondido nas partes íntimas três papelotes de substância análoga à cocaína e quase 12 gramas de substância análoga à maconha. A mulher disse que visitaria o companheiro preso. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para que o caso fosse registrado.