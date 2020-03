Mulher é detida ao tentar levar maconha a marido preso

Neste domingo (8), policiais penais do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) que atuam na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) detiveram uma mulher de 24 anos tentando entrar com ilícitos na unidade.

Ao passar pelo Body Scanner, as policiais perceberam a alteração na imagem da visitante.

Ao ser questionada, a jovem – que é esposa de um preso e afirmou estar gestante de cinco meses – confessou que tinha um invólucro introduzido nas partes íntimas.

No invólucro havia 150 gramas de substância análoga a fumo e 50 gramas de substância análoga a maconha.

Ela foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. Além de responder criminalmente, ela será submetida às sanções administrativas: teve a credencial de visita recolhida e ficará proibida de visitar nas unidades do Paraná.