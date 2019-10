Mulher é agredida após colisão de trânsito

Uma mulher de 28 anos foi agredida após uma colisão de trânsito na tarde de ontem (10) na Avenida Assunção, Bairro Alto Alegre, em Cascavel.

Testemunhas contam que a motorista do veículo que bateu no carro dela teria avançado a preferencial e provocado a colisão. Logo após a batida, duas mulheres saíram do carro que teria invadido a preferencial e começaram a agredir a jovem. Ela sofreu ferimentos graves no rosto e teve escoriações pelo corpo.

A agressão só parou quando populares intervieram.

A vítima foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza.

A colisão só causou danos leves nos dois veículos.

Uma das pessoas que auxiliaram a jovem se mostrou revoltada com a situação, afirmando que, além de a outra condutora ter causado o acidente, agrediu a outra motorista sem motivo algum.

No veículo da agressora havia crianças, que presenciaram toda a cena.

No fim da tarde a vítima foi até a Delegacia de Polícia Civil registrar boletim de ocorrência. “A batida foi leve e nada justifica a agressão. Sendo que ela que estava errada e ainda veio me bater… Eu desci do carro assustada e chorando por conta da batida, mas em momento algum fui até ela tirar satisfação ou algo do gênero. Por isso eu vim procurar a polícia, porque essa pessoa não pode sair por aí fazendo isso”, lamentou a jovem.