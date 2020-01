Mulher de 59 anos morre após ser ferida por faca

Uma discussão no Bairro Santa Cruz, em Cascavel (PR), resultou na morte de Odélia Teodoro Ferreira, 59 anos. Ela teve ferimentos de faca no rosto e no pescoço e faleceu dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros, após uma parada cardiorrespiratória.

As informações iniciais são de que houve uma discussão entre um casal e uma terceira pessoa na Rua Kamayuras. O homem feriu duas mulheres com golpes de faca.

O autor do crime foi detido pela Polícia Militar na Rua Xavantes e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

A outra vítima, identificada como Zeni Aparecida Brito, 57 anos, teve ferimentos no braço direito e contusão no tórax. Zeni foi encaminhada para a unidade hospitalar.