Com a realização da segunda etapa do Campeonato Paranaense de Motovelocidade neste sábado e domingo, as motos abrem a sequência de grandes eventos em Cascavel. Até novembro, o Autódromo Zilmar Beux receberá o melhor do automobilismo e do motociclismo do Brasil.

Nos dias 28 e 29 deste mês, Cascavel sediará a quinta etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade. Na mesma data será disputada a sexta e última etapa do Turismo Nacional.

No dia 6 de outubro Cascavel terá a Copa Truck, a Mercedes-Challenge e a Copa HB20. No dia 20 de outubro será a vez da Stock Car e da Stock Light.

A sequência de grandes eventos chega ao fim no dia 3 de novembro, quando será disputada a 33ª edição da Cascavel de Ouro.