O motorista que havia fugido após de envolver em uma batida entre um carro e uma motocicleta na noite do último dia 19, na esquina das Ruas Recife e Nereu Ramos, apresentou-se na tarde de ontem (25) na 15ª SDP. Após a batida, o motorista havia fugido do local sem prestar socorro ao motociclista, que teve ferimentos graves e continua internado em estado grave no HU (Hospital Universitário) de Cascavel. O motorista foi ouvido e liberado.